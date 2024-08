Na quarta (14), veio a vitória sobre o Juventude. Foi um jogo duro e complicado para um Inter que, naquele momento, só se interessava por conseguir uma vitória. Agora tem a partida do domingo (18). Quis a coincidência que o adversário seja o Atlético-GO, lanterna do campeonato. Não poderia ter adversário melhor para fechar uma semana com seis pontos importantes.