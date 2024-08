Dois ou três zagueiros? Este deve ser o dilema que precisa ser resolvido pelo treinador Renato Portaluppi antes do embate na noite desta terça-feira (13), contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores. Ele tem bons exemplos de rendimento do time com as duas formações, só que agora surgiram dois jogadores que podem dar uma qualidade superior à equipe.