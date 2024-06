O Grêmio enfrentará o Bragantino neste sábado (1°) com time reserva. Eu sei que pensa na Libertadores como grande foco, mas não pode abrir mão do torneio nacional. Renato disse que gostaria de ter um campeonato sem rebaixamento por causa do desequilíbrio técnico dos gaúchos. Significa dizer que ele conhece o risco. Sei que o clube está em três competições e fica muito difícil administrar isso.