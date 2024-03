Claro que o restante da semana entrega a desilusão ao torcedor colorado. Depois de tantos investimentos, tantas contratações e tantas vitórias do time titular no Gauchão, só se pensava em vitória do Inter no jogo da segunda-feira (25). Agora, todos reconhecem que o Juventude foi melhor. Só que isso pode trazer coisas boas. A desgraça de uma derrota pode motivar mudanças futuras importantes.