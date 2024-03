Pedro Henrique, zagueiro do Athletico-PR, pode ser o importante reforço do Grêmio nesta posição. A situação de defensores na Arena é muito preocupante. Da parte de Geromel, não se sabe ainda que resposta física ele poderá dar. Kannemann é o zagueiro que mais leva cartões entre os grandes clubes do futebol brasileiro. Adotou um modo estranho de jogar e faz faltas a todo instante.