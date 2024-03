Mais do que enfrentar jornalistas, a Federação ou a arbitragem de Anderson Daronco no Gre-Nal — assuntos que parecem ter prioridade no vestiário do Grêmio — o que Renato Portaluppi e Antonio Brum deveriam fazer é se preocupar com o futebol do Grêmio, que anda meio capenga. Parece que não existe mais jogo, seja qual for o adversário, em que o Tricolor não tome gols. E toma em quantidades de atacado.