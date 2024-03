As estreias de Grêmio e Inter em Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, estão no meio de dois jogos finais do Gauchão e longe de Porto Alegre, isso claro, se chegarem na finalíssima. O Tricolor irá a La Paz, na Bolívia, enfrentar o The Strongest, e o Inter irá para Córdoba, na Argentina, para jogar contra o Belgrano.