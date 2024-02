JP Galvão teve inúmeras oportunidades para jogar no ano passado e não marcou nenhum gol. André Henrique teve menos da metade das chances do seu concorrente e marcou três vezes no Brasileirão 2023. Um contra o Goiás, fora de casa, o outro contra o Flamengo na Arena - quando o Grêmio perdia o jogo, e na goleada em cima do Coritiba.