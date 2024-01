Tudo indica que Wanderson será o jogador sacrificado para a entrada de Alario no time, ou, então, de Borré, se o colombiano for mesmo contratado. Neste caso, não cabe discutir quem é melhor ou quem é pior. São jogadores diferentes e com funções distintas. Wanderson foi recuado pelo técnico Eduardo Coudet para ser, praticamente, um meio-campista.