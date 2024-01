Vai começar o nosso Gauchão 2024, que é diferente por diversas questões. O Grêmio vai em busca do hepta, e o Inter tenta quebrar o tabu de sete anos sem levantar a taça. Ainda tem os times do Interior, que estão se preparando há muito mais tempo e estarão melhores fisicamente na relação com a dupla Gre-Nal.