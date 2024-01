O desmentido da direção do Grêmio dizendo não ter interesse na contratação de Gabigol é muito normal. Se não conseguir contratar o jogador do Flamengo, seguirá dizendo que nunca teve interesse e não tem cobrança da torcida. Mas jornalista não tem esse compromisso. O que fazemos é divulgar as notícias. Foi o que fiz quando fiquei sabendo que o Grêmio está jogando todas as fichas neste atacante.