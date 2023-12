Até o momento, nem Grêmio nem Inter conseguiram apresentar reforços para o ano que vem. Os bons jogadores custam somas astronômicas, os médios custam R$ 20 milhões e os ruins não interessam. Vejam o exemplo do interesse do Inter por Gustavo Scarpa. Tem Flamengo e Atlético Mineiro na concorrência, times que tem mais dinheiro e que irão disputar a Copa Libertadores, uma vitrine muito maior do que a Copa Sul Americana que é a disputa que sobrou para os colorados.