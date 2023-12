Ele foi oferecido. Esta é a primeira notícia. E a direção do Grêmio confirma que o jogador está entre os avaliados. Celso Rigo, um dos investidores do clube, não mostra entusiasmo com sua contratação. De minha parte penso que, se houver viabilidade financeira, seria um reforço muito perto de Suárez. Ele já marcou quase 500 gols, ele sempre esteve na Seleção do Uruguai ao lado de Suárez. Sem contar que sempre foi um jogador de primeira linha.