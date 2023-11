Fernando Abal é leitor desta coluna. Ele mora em Erechim, no norte do Estado, e gosta do assunto promoção de jogadores pelos grandes clubes. Lembra que tínhamos, faz muito tempo, os aspirantes que levavam muita gente para os estádios bem cedo, porque nesses times estavam em ação jogadores que, brevemente, seriam titulares. E os torcedores cobravam dos dirigentes suas utilizações.