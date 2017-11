Vencendo o CRB nesta sexta-feira , e na segunda-feira, o Luverdense, o Inter chega a 67 pontos. Neste caso, ninguém precisa se preocupar com mais nada.

Apesar de todas as dificuldades da temporada, o clube contou com uma direção atenta, que buscou reforços, contratou voos particulares e forneceu as melhores condições para os profissionais atingirem o objetivo.