Rodrigo Dourado volta ao time e deve acrescentar muita qualidade na relação com Charles. Pottker está fora do jogo. Neste momento, entendo que Nico López rende mais. Faz sete jogos que Pottker não marca gols.

Por fim, o time terá o retorno de a Leandro Damião. Essa é a mais importante e significativa notícia do time colorado. Damião marca gols, segura dois zagueiros, enlouquece os adversários. Com ele, o grau de agressividade do Inter fica muito maior.