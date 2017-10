No início deste ano, o Real Madrid investiu 45 milhões de euros em Vinícius Júnior , promessa da base do Flamengo. Na época, o jovem tinha apenas 16 anos e vai para o clube espanhol assim que completar 18 anos.

Nesta terça-feira, foi noticiado pelo jornal As, da Espanha, o interesse do Barcelona no atacante Lincoln, de 16 anos, também do Flamengo. Nossos bons jogadores estão saindo cada vez mais cedo. É por isso que o nível do Campeonato Brasileiro encontra-se cada vez mais medíocre.