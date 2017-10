O desespero do adversário remete para um jogo complicado. Quando diz que não será possível repetir o "Grêmio Show" e que chegou a hora do pragmatismo, Renato está dizendo que está em apuros.

Precisa de pontos no Brasileirão para obter classificação para a Libertadores por esta via e necessita reencontrar um time para os jogos finais do campeonato sul-americano. Compreendo as dificuldades de Renato.