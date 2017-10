Ninguém jogou tanto no primeiro turno do Brasileirão quanto o Corinthians . Ganhou praticamente todos os jogos e fez uma campanha fora da curva. Mesmo jogando muito bem e encantando o Brasil, o Grêmio ficou um pouco atrás.

Devemos analisar alguns aspectos importantes sobre a escalação de Luan. O Grêmio, com o jogador, volta a ter alguém com grande capacidade de armar as jogadas de ataque. Com ele, Ramiro retorna para sua posição ofensiva pelo lado direito e Arthur volta a jogar mais atrás, onde é espetacular.