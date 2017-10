Foram seis jogos com quatro derrotas e dois empates. Os reservas do Grêmio não conseguiram vencer. Isso explica por que o Grêmio não vai ganhar o Brasileirão. Foi a escolha da comissão técnica.

Um gol mal anulado marcado por Bressan foi o prejuízo do time gremista no empate deste domingo contra o Avaí. Paulo Victor foi o grande nome do jogo com três defesas maravilhosas.