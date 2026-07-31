O marketing dos malcriados

Dee Snider chega ao Senado para depor, em 1985. Reprodução / YouTube

"Não há como se levantar

Suas mãos estão atadas; suas pernas, amarradas

A luz brilha em seus olhos

Você enxerga o fio da navalha

E abre a boca para chorar

Não adianta: a lâmina vai entrar!"

Como você interpreta esses versos? Que cena você enxerga nessa meia dúzia de linhas?

Em 1985, uma associação de mães liderada por Tipper Gore, esposa do então senador Al Gore, sacudiu os Estados Unidos ao abrir uma guerra pública contra bandas de rock. Na avaliação dessas mães, letras como a reproduzida acima, do grupo de heavy metal Twisted Sister, exaltavam o estupro, a violência, as drogas, o sexo e — que horror! — a masturbação na adolescência.

A ideia era proibir as rádios de tocar uma enorme lista de músicas. E também obrigar as gravadoras a estampar um selo de "alerta aos pais" na capa de discos malcriados. O Senado, então, convocou uma audiência histórica com a presença de roqueiros como Dee Snider, vocalista e compositor do Twisted Sister.

De cabelo esvoaçante e jaqueta jeans, Snider revelou que a letra de Under the Blade (Embaixo da Lâmina) fora escrita enquanto o guitarrista da banda estava no hospital — apavorado porque enfrentaria uma cirurgia na garganta. Nada a ver com estupro ou violência, como a líder das mães, Tipper Gore, insistia em alegar.

— Se você procurar estupro e violência, pode encontrar. Mas, se procurar cirurgia, vai encontrar também. A única violência da música está na cabeça da senhora Gore — concluiu o metaleiro, antes de um sonoro "oooh" ribombar na plateia.

Snider foi certeiro porque, de fato, é possível enxergar praticamente qualquer coisa em qualquer situação — vai depender apenas da predisposição que houver para isso. Se, na sua cabeça, um cabeludão com cara de louco só pode ser má influência para os jovens, você verá má influência em tudo o que ele fizer.

Depois do levante das mães, as gravadoras toparam incluir o selo de alerta aos pais. "Conteúdo explícito", avisa até hoje a etiqueta. Tipper Gore achou que havia vencido, mas acabou fazendo propaganda dos roqueiros: as vendas dispararam. Os jovens só queriam saber de "conteúdo explícito". Bandas que nem precisavam do selo passaram a implorar por ele.

Quarenta anos depois, Javier Milei chama Alexandre de Moraes de "lixo careca". Quem já desprezava o argentino enxergou ali um idiota; quem já o admirava viu uma prova de coragem. Quer dizer: o fato em si não interessa, não muda o juízo de ninguém — o que importa é a predisposição para interpretá-lo. E, como o selo de alerta os pais, a baixaria virou mérito na política: quanto mais escandaliza um lado, mais fideliza o outro.

Antes, pelo menos, era preciso compor um refrão inesquecível. Agora, basta um chilique qualquer no palco.