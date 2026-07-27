Existe uma diferença importante entre perder o controle e usar o insulto como estratégia de comunicação. É o que Javier Milei fez, no fim de semana, ao chamar de "lixo careca" o ministro Alexandre de Moraes na convenção do PL, em São Paulo. Assista, acima, ao meu comentário no programa Timeline, da Rádio Gaúcha.
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"Lixo careca": o ataque de Milei a Moraes pode parecer autêntico, mas é o contrário
O insulto deixou de ser um excesso para virar uma ferramenta cuidadosamente planejada