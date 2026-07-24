Paulo Germano

Paulo Germano

Jornalista e comunicador multimídia, PG é comentarista do Jornal do Almoço e apresentador dos programas Timeline, Gaúcha Mais e Supersábado na Rádio Gaúcha. Como colunista de Zero Hora, já venceu três vezes o Prêmio ARI de Jornalismo, promovido pela Associação Riograndense de Imprensa, na categoria crônica. Escreve sobre dilemas do mundo atual, conflitos da esfera pública e o cotidiano urbano de Porto Alegre.

Desgaste emocional
Opinião

A rotina do gaúcho virou pensar na próxima enchente

O futuro deixou de ser um lugar de esperança para se tornar motivo de medo no Rio Grande do Sul

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