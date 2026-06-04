Trecho 1 da Orla, que há pouco era nosso trunfo, hoje faz Porto Alegre parecer derrotada

Dois anos após a enchente, trecho 1 ainda não se reergueu Marco Favero / Agencia RBS

Tem lugares em uma cidade que não são só lugares – eles são a própria cidade. Você olha para eles e reconhece, entende, sente a cidade ali. A nossa Orla se tornou isso: é o grande símbolo contemporâneo de Porto Alegre, é o cenário que nos devolveu personalidade e entusiasmo, é a vitrine que exibimos para quem nos visita.

Lugares assim jamais podem ser descuidados. Porque, se eles transmitem abandono e decadência, a percepção das pessoas será de uma cidade abandonada e decadente. São ambientes com o poder de resumir o todo. Ninguém forma uma impressão sobre Porto Alegre depois de percorrer seus 496 quilômetros quadrados. A impressão é formada por referências, marcos, imagens que saltam aos olhos – e nada tem mais peso nessa conta do que os nossos ícones.

Por isso, a prefeitura erra, e erra grosseiramente, ao permitir que o trecho 1 da Orla continue carregando, dois anos depois da enchente, a aparência de uma cidade que não se reergueu. São bares interditados, deques obstruídos, passarela bloqueada, banheiros fechados – acabaram os finais de tarde inesquecíveis, acabaram os brindes com mesa cheia, acabaram os piqueniques na grama. Não há argumento que amenize essa amputação.

O governo diz que a prioridade era reconstruir escolas e postos de saúde, além de investir em drenagem e proteção contra cheias. Faz sentido, claro. Mas é uma desculpa que não pode se prolongar indefinidamente. Porque, se algumas obras recuperam a estrutura de uma cidade, outras recuperam o ânimo, a vibração, o orgulho de um povo. O trecho 1 da Orla desempenha hoje um papel oposto ao que já exerceu: se um dia ele representou uma virada, agora ele encarna um luto que se recusa a arrefecer.

Porque aquilo não era só lazer. Era turismo, arrecadação, emprego e – o principal – um dos atrativos centrais para convencer as pessoas de que vale a pena investir e viver aqui. Quer dizer: não se trata apenas de um espaço público degradado, mas de um ativo estratégico desperdiçado. A cidade que levou décadas para descobrir o valor daquele lugar parece ter desaprendido a lição.