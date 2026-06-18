Os homens que destroem a reputação dos homens

Maria Eduarda morreu após ser jogada sem corda em rope jump. Reprodução/Instagram

Depois da estupidez que matou Maria Eduarda Rodrigues de Freitas – a jovem de 21 anos arremessada sem corda em uma brincadeira que só existe por causa da corda –, uma legião de imbecis decidiu transformar seu cadáver em objeto de chacota. "A terra vai comer primeiro que muita gente", "hoje tem festa no IML" e "se juntar direitinho as peças, ainda dá para se divertir" estão entre as atrocidades que a família da vítima, já destruída pela perda, ainda precisa engolir nas redes sociais.

Ao falar do caso, a advogada Gabriela Prioli fez uma provocação interessante. Há pouco tempo, coisa de dois meses, houve enorme repercussão em torno do lançamento de um curso exclusivo para homens – iniciativa de um ator, você deve lembrar, ofendidíssimo com o mundo. O sujeito não se conformava com as generalizações da sociedade contemporânea, que insiste em tratar todo homem como um machista incurável ou um tarado em potencial.

Chato mesmo, concordo. Mas onde está essa indignação agora? Onde estão os defensores da imagem masculina enquanto centenas de cretinos ajudam a alimentar o estereótipo que tanto odiamos? É óbvio que também me incomoda a ideia de ser visto como um abusador por natureza. Mas é ridículo exigir que parem de tratar os homens como um problema se jamais demonstro esse mesmo empenho para isolar – e condenar – aqueles que efetivamente produzem esse problema.

Não dá para pedir reconhecimento para os homens decentes sem confrontar os indecentes. Porque são os indecentes que alimentam a suspeita que recai sobre todos – e não as mulheres que, lá pelas tantas, acabam se convencendo de que macho é tudo uma porcaria mesmo. Afinal, uma multidão está transformando o corpo de uma jovem morta em objeto de piada sexual, mas a única mobilização masculina é organizar simpósios de autoajuda para um bando de héteros traumatizados pelo feminismo.