Messi e a utilidade dos velhos

Aos 39 anos, Messi corre menos do que os adversários, mas compreende o jogo melhor do que todos. Nicolas Suarez / AFP / Divulgação

Os velhos foram fundamentais em toda a história da civilização. Na Roma antiga, o conselho de anciãos — que já era comum nas sociedades orientais — ganhou o nome de Senado: eram os mais sábios vigiando os rumos da República. Alexandre, o Grande, já tinha conquistado meio mundo aos 30 anos de idade, mas seu maior conselheiro era o velho Aristóteles.

Todo líder tinha um mentor.

Todo aprendiz tinha um mestre.

Todo cacique tinha um pajé.

Por quê? Porque o jovem é importante quando precisamos de ímpeto e energia, mas nada disso basta sem traquejo e prudência. Isso foi uma obviedade durante séculos.

Que conselheiro nós temos hoje? Qual foi a última vez que você parou para ouvir um velho, frente a frente, apenas pelo prazer de beber um pouco de sapiência? Vamos ser francos: nosso Aristóteles hoje é o ChatGPT. E, pela primeira vez na história da humanidade, um volume abissal de conhecimento passou a ser transmitido das gerações mais novas para as gerações mais velhas.

É uma inversão de papéis perigosa — porque envelhecer deixou de ser um mérito. Mas não deveria: uma coisa é ter conhecimento, outra é saber empregá-lo. Saber quando usá-lo, por que usá-lo, o preço de usá-lo. O nome disso é sabedoria.

É o que vemos em Lionel Messi jogando a Copa. Aos 39 anos — para o futebol, quase um dinossauro — ele corre menos que a maioria dos adversários, mas compreende o jogo melhor do que todos. Perdeu a faísca do arranque, mas ganhou leitura, sensatez, critério. É um serviço público que ele presta à velhice. Num tempo em que todos lutam para parecer jovens, Messi mostra às multidões algo quase subversivo: existem vantagens em ficar velho. Aliás, algumas das coisas mais admiráveis em um ser humano, simplesmente não cabem dentro de um jovem.

Enquanto um garoto pergunta "o que eu posso fazer?", um velho prefere "o que vale a pena fazer?". Messi dá aula disso em campo, mas, fora dele, nosso dilema é o mesmo. As possibilidades são infinitas, as informações são abundantes, as opiniões também, as certezas, idem. E o que foi ficando raro? A filtragem, a capacidade de separar o relevante do irrelevante. É justamente o que os velhos sempre ofereceram às sociedades.