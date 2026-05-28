Fim da escala 6x1 virou guerra de imprudência e cinismo político

PEC foi aprovada nesta quarta (27) na Câmara dos Deputados. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

Que oportunismo rasteiro, que gente mesquinha, que encenação grotesca tomou o debate sobre o fim da escala 6x1 nesta semana. Parte da oposição, que antes se esgoelava para denunciar os perigos da PEC, passou subitamente a defender um modelo ainda mais camarada: quatro dias de trabalho e três de folga.

A intenção era esculhambar mesmo. Já que o governo estava prestes a sair vitorioso, a saída foi armar uma arapuca. Se rejeitassem a escala 4x3, os governistas seriam hipócritas – afinal, não defendiam os trabalhadores? Mas, se aceitassem, implodiriam o país. Quer dizer: milhões de assalariados viraram boi de piranha numa pegadinha parlamentar. Aliás, não é de hoje que o assalariado é moeda de troca nessa conversa.

O próprio governo apresentou a proposta para virar slogan de eleição. Claro que a discussão é legítima, o mundo inteiro debate isso, eu mesmo sou favorável, mas pegue países como Espanha, França ou Japão. Lá o Estado assumiu a bronca junto. Dividiu os custos da transição. Ofereceu compensações, benefícios, incentivos fiscais a empresas que reduziram a jornada. Houve planejamento, houve política pública de verdade. E não apenas: "Empresário, resolva". Não apenas a ladainha moraloide do "quem é contra é inimigo do trabalhador".

Era justamente aí que a oposição deveria entrar. Cobrando um debate sério. Cobrando mecanismos de adaptação. Só que a política, hoje, funciona menos como disputa de projetos e mais como disputa de quem consegue sabotar melhor o outro. O governo simplifica uma discussão gigantesca para transformá-la numa vitrine emocionalmente sedutora – e os adversários tentam estilhaçar essa vitrine com uma demagogia ainda mais estapafúrdia.