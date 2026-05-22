Filme sobre Bolsonaro virou um documentário involuntário

Trailer do filme "Dark Horse" foi lançado nesta terça-feira (19). Reprodução / Instagram @therealjimcaviezel

Bolsonaro, no trailer de Dark Horse, emerge das sombras como um gladiador solitário que enfrenta uma monstruosa engrenagem. É um guerreiro moral cercado por inimigos poderosos, um perseguido político desafiando sozinho as elites corruptas de uma nação sequestrada. A trilha ronca como sirene de guerra civil. A fotografia mergulha tudo em sombras de conspiração. Os enquadramentos imploram grandeza. Até os silêncios soam epopeicos.

Mas aí o making of invade a narrativa: entra em cena um banqueiro preso, pressão por dinheiro, mensagens vazadas, reuniões obscuras. Que beleza de roteiro. O filme sobre o homem que combate o sistema, veja só, foi financiado e viabilizado nas vísceras gordurosas desse mesmo sistema. Difícil imaginar ironia mais bem acabada. Dark Horse virou, involuntariamente, um documentário sobre aquilo que pretendia denunciar.

Porque o bolsonarismo construiu sua força em cima de uma premissa simples, quase sagrada: nós não somos eles. Não frequentamos o balcão de negócios. Nós denunciamos as negociatas, os compadrios e as portas fechadas, nós desprezamos a mistura indecente entre fortuna, prestígio e poder. E o filme que deveria eternizar essa fantasia agora exibe a fotografia mais nítida do fisiologismo promíscuo.

Não chega a ser uma surpresa, até porque sempre houve uma ambiguidade nos movimentos antissistema. Raramente eles representam, de fato, o contrário do sistema – quase sempre, são só uma versão mais ressentida dele. Quer dizer: o problema nunca foi a existência de bastidores, influência, dinheiro e proximidade com os poderosos. O problema era quem mandava nesses bastidores. Quem exercia influência. Quem era convidado. Quem sentava à mesa.