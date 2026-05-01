A proibição do cigarro e o direito de fazer escolhas burras

Não dá para aceitar que nos proíbem de tudo o que nos faz mal. Ulisses Castro / Agencia RBS

Liberdade, essa palavrinha tão gasta, precisa incluir o direito de fazer escolhas burras. Ela não pode servir só para decisões sensatas. Por exemplo: comer mal, beber demais, ser sedentário, dormir pouco. Nada disso faz bem – e, ainda assim, é permitido. Porque ninguém é livre se não for livre para errar. Se o Estado começa a proibir todas as escolhas prejudiciais, ele não está protegendo o indivíduo: está substituindo o indivíduo.

Essa lei que o Reino Unido acabou de aprovar, você viu? Nenhuma pessoa nascida a partir de 2009 poderá comprar cigarro. Nunca mais. Até o fim da vida. É um rompimento com décadas de tradição liberal. Porque uma coisa é desestimular um comportamento, dificultá-lo, expor seus malefícios, restringir os locais de uso, aumentar impostos, proibir propaganda – tudo isso é justo e até necessário –, mas outra coisa é eliminar a possibilidade de escolha.

Fumar é nojento, claro, e pior ainda: agride o pulmão dos outros, gera custos ao sistema de saúde. Não se trata de uma decisão confinada à esfera privada, e isso sempre justificou uma regulação severa. Regulação, aliás, que se mostrou um sucesso absoluto – o percentual de fumantes, que já foi de 51%, despencou para 12% no Reino Unido, índice semelhante ao do Brasil.

Evidente que o ideal seria zerar esse número, mas sociedades livres não são ambientes esterilizados. Elas sempre vão carregar algum nível de falha ou excesso. Quando qualquer grau de imperfeição passa a ser intolerável, surge um tipo de tirania profilática: o Estado esvaziando o livre-arbítrio sob a desculpa de nos salvar de nós mesmos. A questão é que, se a liberdade de alguém precisa ser condicionada à sua utilidade ou conveniência, ela deixa de ser um direito para virar uma licença administrativa.

Alguém dirá que esse raciocínio também serviria para liberar o acesso à cocaína, por exemplo. Não é a mesma coisa: liberdade pressupõe o controle de si mesmo, e as drogas pesadas são ferramentas de aniquilação da própria vontade. Proibir o que retira da pessoa sua capacidade de escolha pode ser, ironicamente, uma forma de proteger a liberdade. Mas erradicar o cigarro em nome da longevidade é só uma forma de gerenciar o rebanho.