Viaduto da Borges pode virar um dos espaços mais vibrantes de Porto Alegre

Paulo Germano

Paulo Germano

Jornalista e comunicador multimídia, PG é comentarista do Jornal do Almoço e apresentador dos programas Timeline, Gaúcha Mais e Supersábado na Rádio Gaúcha. Como colunista de Zero Hora, já venceu três vezes o Prêmio ARI de Jornalismo, promovido pela Associação Riograndense de Imprensa, na categoria crônica. Escreve sobre dilemas do mundo atual, conflitos da esfera pública e o cotidiano urbano de Porto Alegre.

Virada urbana
Opinião

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