O veado que morreu tentando entender o Menino Deus

O que me pegou foi o olhar. Aquela cabeça caída no meio-fio, o corpo desfalecendo ensanguentado, e ainda assim algum esforço de manter os olhos abertos — não como quem pede socorro, mas como quem tenta entender. Porque nada ali fazia sentido para ele: o barulho, o concreto, os cães que o atacaram. Não havia referência possível, nenhum vestígio do lugar a que ele pertencia. Era um olhar lançado sobre um mundo que não devolvia resposta alguma. O desamparo mais absoluto que um ser vivo pode experimentar.
E a cena também não fazia sentido para nós. Um veado lindo daqueles — uma fêmea de dois ou três anos — no paralelepípedo do Menino Deus era quase uma metáfora da bagunça ambiental que nos engole: a natureza fora de lugar, vulnerável, ameaçada. Porque a gente aprendeu a ver certos animais como símbolos de beleza, de liberdade, até de pureza. Um cervo carrega essa imagem quase poética — e, quando ela aparece destroçada, é como se algo sagrado tivesse sido profanado.
Por isso, senti alívio quando anunciaram a eutanásia. Não só para acabar com tanta dor, mas porque, se sobrevivesse, ele jamais voltaria ao cenário que dava sentido à sua existência. Viraria um animal de cativeiro, provavelmente bem tratado, mas com o espírito confinado — porque essa espécie de veado, o Cervus axis, não é nativa daqui: trata-se, portanto, de um invasor. E os invasores desequilibram o ambiente, espalham doenças, não têm predadores, competem com a fauna local.
Só que essa espécie, claro, não veio para cá porque queria. Veio porque, na década de 1920, fazendeiros decidiram capturar cervos na Índia para serem caçados aqui perto — especialmente na Argentina e no Uruguai. Quer dizer: esses veados foram arrancados do seu território só para satisfazer o prazer de matar de uma elite imbecil. E eles é que são invasores? Tecnicamente, no jargão da ecologia, sim.
Mas, moralmente, aquele corpo entregue ao meio-fio denunciava o contrário: o martírio de um ser cuja existência foi tão invadida que acabou levada ao limite, exaurida, dilacerada por escolhas que nunca passaram por ele. Aquele olhar moribundo, claro, não tinha como entender nada.