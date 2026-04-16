O veado que morreu tentando entender o Menino Deus

Animal foi submetido a eutanásia nesta quarta-feira (15). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O que me pegou foi o olhar. Aquela cabeça caída no meio-fio, o corpo desfalecendo ensanguentado, e ainda assim algum esforço de manter os olhos abertos — não como quem pede socorro, mas como quem tenta entender. Porque nada ali fazia sentido para ele: o barulho, o concreto, os cães que o atacaram. Não havia referência possível, nenhum vestígio do lugar a que ele pertencia. Era um olhar lançado sobre um mundo que não devolvia resposta alguma. O desamparo mais absoluto que um ser vivo pode experimentar.

E a cena também não fazia sentido para nós. Um veado lindo daqueles — uma fêmea de dois ou três anos — no paralelepípedo do Menino Deus era quase uma metáfora da bagunça ambiental que nos engole: a natureza fora de lugar, vulnerável, ameaçada. Porque a gente aprendeu a ver certos animais como símbolos de beleza, de liberdade, até de pureza. Um cervo carrega essa imagem quase poética — e, quando ela aparece destroçada, é como se algo sagrado tivesse sido profanado.

Por isso, senti alívio quando anunciaram a eutanásia. Não só para acabar com tanta dor, mas porque, se sobrevivesse, ele jamais voltaria ao cenário que dava sentido à sua existência. Viraria um animal de cativeiro, provavelmente bem tratado, mas com o espírito confinado — porque essa espécie de veado, o Cervus axis, não é nativa daqui: trata-se, portanto, de um invasor. E os invasores desequilibram o ambiente, espalham doenças, não têm predadores, competem com a fauna local.

Só que essa espécie, claro, não veio para cá porque queria. Veio porque, na década de 1920, fazendeiros decidiram capturar cervos na Índia para serem caçados aqui perto — especialmente na Argentina e no Uruguai. Quer dizer: esses veados foram arrancados do seu território só para satisfazer o prazer de matar de uma elite imbecil. E eles é que são invasores? Tecnicamente, no jargão da ecologia, sim.