Além de não pensar, hostilizam quem pensa. erhui1979 / GettyImages

A questão não é o sujeito ser burro – ninguém tem culpa de ser burro. O que irrita é aquela blindagem arrogante contra qualquer possibilidade de se ampliar, de se deixar atravessar pelo que lhe é estranho. É a burrice orgulhosa, insolente, que se exibe como bravura, que chama profundidade de frescura, que rotula tudo o que não cabe em sua cabeça estreita como "coisa de esquerdista".

E aqui vale um parêntese: nunca me considerei de esquerda, pelo contrário. A mim sempre agradaram o capitalismo, o livre mercado, a austeridade fiscal, as privatizações, um Estado enxuto. Só que isso não significa um Estado ausente – há uma diferença elementar entre defender a liberdade econômica e cultuar a indiferença social; entre valorizar o mérito como motor de progresso e usá-lo como desculpa para naturalizar a desigualdade.

O problema é que, para um certo tipo de rastaquera, se você não está de capuz branco empunhando uma cruz em chamas da Ku Klux Klan, você é um esquerdista. Só sabem falar isso, esquerdista, esquerdista, esquerdista. Alguém dirá que não deveríamos nos importar com eles, e na teoria eu concordo – até porque, sinceramente, não me interessa em nada a opinião de gente com horizonte tão curto. Só que ficou impossível evitá-los.

Estão por toda parte, se infiltrando nos debates não para trocar ou escutar, mas para contaminá-los com simplismo e caricatura. Para quem ainda acredita em conversa entre adultos, é como se você montasse uma mesa e o outro viesse só para virar os pratos no chão. Claro que é irritante. São baderneiros que, além de não pensar, hostilizam quem pensa – certamente porque a existência de alguém raciocinando denuncia o deserto que carregam por dentro. Um argumento sofisticado, nesses casos, é recebido não como convite, mas como humilhação.

Aí vem o troco, o grito de guerra da ignorância acuada: esquerdista! Pois digamos que eu fosse esquerdista. E daí? Por que a discussão é sobre o que sou, e não sobre o que digo? Por que não enfrentam o argumento, em vez do argumentador? Por que têm que atacar a pessoa, e não a ideia? Eu sei por quê. Porque é a vingança da tolice: desqualificar o que não alcança para não reconhecer o próprio limite. Ou, pior ainda: se proteger contra todo conteúdo que desarranje o conforto de um mundo minúsculo, resumido a meia dúzia de certezas absolutas.