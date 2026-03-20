Faz tempo que o Brasil deu certo: parem de dizer que não

Em 200 anos, viramos uma das maiores economias do mundo. Marcos Corrêa / Divulgação PR

Esse papo de que o Brasil não tem jeito, sinceramente, discordo. Parece contraditório dizer isso em meio a outro escândalo – sim, eu sei que um banqueiro comprou a República inteira –, mas é justamente esse o ponto: o Brasil tem méritos não pela ausência de escândalos, mas porque sobrevive a eles sem colapsar.

Vamos partir do início.

O Brasil só começou de fato em 1808, com a chegada da família real. Antes, era proibido abrir estradas, os portos eram fechados, não havia manufaturas, não havia escolas, não havia moeda. Noventa e oito por cento da população era analfabeta e um terço era de escravos. Para piorar, herdávamos a tradição lusitana do último país europeu a acabar com a Inquisição, com o tráfico negreiro e com o absolutismo.

Apesar de tudo isso, sabe o que houve? Em 200 anos, viramos uma das maiores economias do mundo. Estamos entre as principais democracias do planeta e retiramos dezenas de milhões de pessoas da miséria. Em uma única geração, nas últimas quatro décadas, vivemos nosso período mais longo sem ditaduras, a inflação foi aplacada, a estabilidade monetária se tornou realidade, a educação se massificou e o sistema público de saúde virou o maior da história.

— Mas somos um país corrupto! Um país que elege ladrão!

Tudo bem, é verdade, mas, se até no Vaticano – onde os santos são escolhidos – foi preciso um papa cair para a roubalheira recuar; se até na Suíça, federação tão aclamada, a economia se alimentou do dinheiro mais podre do planeta; se até na Itália, onde o Ocidente tomou forma, floresceram o fascismo e a Camorra; por que o Brasil seria a sociedade mais horrível do mundo?

Horrível é a nossa tradição de se autodepreciar: "o país do atraso", "o país do fracasso", "o país que nunca vai dar certo". Sinto informar, mas o Brasil já deu certo – somos um dos grandes sucessos do século 20. Temos nossas vergonhas, claro, a escravidão, a desigualdade, os surtos autoritários, mas raras nações começaram tão tarde, com tão pouco, e chegaram tão longe.