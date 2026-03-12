Aprendendo a ser homem

Há uma pergunta cada vez mais frequente nas discussões sobre violência contra a mulher: qual é o papel dos homens no combate aos feminicídios? Afinal, se a violência é masculina, parece natural esperar que eles se sintam moralmente convocados a enfrentá-la – ou, no mínimo, constrangidos a se posicionar.

Mas percebe-se um vazio de resposta.

Em parte, claro, por omissão deliberada – e aqui entra o corporativismo de vestiário, com um homem cobrindo o outro para ninguém se complicar. Mas há também uma dificuldade real de elaborar um raciocínio consistente: muitos não sabem o que dizer, outros temem falar algo errado, alguns nem conseguem refletir sobre o assunto. E essa desorientação, essa apatia, essa imobilidade, não deixa de ser um traço revelador do homem de hoje.

O homem de hoje precisa desenvolver uma consciência sobre si mesmo – e sobre o mundo – que durante séculos nunca lhe foi exigida. Porque o poder masculino dispensava essas autocríticas, essas digressões sobre minúcias existenciais de gente sensível demais. Bastava ele mandar, prover, decidir e pronto: não tinha que se examinar, nem se explicar – afinal, ele era a autoridade, e o mundo confirmava essa função o tempo todo.

Só que esse mundo acabou.

Com a autonomia da mulher, que hoje também pode mandar, prover e decidir – inclusive decidir se separar –, veio aquilo que teóricos como a australiana Raewyn Connell chamam de crise da masculinidade hegemônica. Ou seja: nós, homens, não sabemos direito o que é ser homem atualmente. A ensaísta Camille Paglia costuma dizer que, ainda que de forma inconsciente, uma pergunta nos atormenta cada vez mais: se quase tudo o que faço também pode ser feito por uma mulher, eu sirvo para quê?

Nada disso, obviamente, transforma os homens em vítimas, pelo contrário. Apenas ajuda a explicar a engrenagem mental que produz a violência de gênero – e é fundamental entendê-la para poder desmontá-la. O homem que mata porque a mulher foi embora está reagindo covardemente a um mundo que, agora, exige que ele se responsabilize. Que lide com a frustração, com a rejeição, com a perda, com o limite.