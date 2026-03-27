A aberração de ter 30 partidos e precisar escolher entre os dois de sempre

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputam a liderança nas pesquisas eleitorais. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

O Brasil tem 30 partidos políticos. Trinta, redondinho. Se juntar só os presidentes, sai uma pelada com banco de reservas, juiz, bandeirinha e VAR. Mas, quando chega a eleição presidencial, ocorre um pequeno milagre: os 30 viram dois.

Em tese, muitos partidos deveriam significar muitas ideias, muitas correntes, muitos projetos de país. Na prática, só significam muitos cargos, muitos fundos partidários e quase nenhuma alternativa real. A seis meses do pleito, a população que gasta – num único ano – R$ 6,4 bilhões para bancar 30 legendas está discutindo, outra vez, se prefere Lula ou Bolsonaro. É como folhear um gordo cardápio num restaurante e descobrir que só servem arroz ou massa.

— Não tem outra coisa?

— Tem, sim: outros 28 tipos de arroz e massa.

Por que isso? Porque a maioria dos partidos não quer ganhar, eles querem valer. Querem esperar o segundo turno para decidir quem dá mais. São anomalias que existem para negociar o poder, não para disputar o poder. O PSD, por exemplo, chegou ao inacreditável de lançar três pré-candidatos – para provar que é relevante –, mas já avisou que seus filiados estarão livres, ainda no primeiro turno, para apoiar Lula ou Flávio Bolsonaro – porque vencer é irrelevante.

Entende a lógica? Se o dinheiro está garantido pelo Estado, por que um partido se preocuparia em conquistar o eleitor? O eleitor, em outros países, é fundamental: se você abre um partido, tem que vender chaveirinho, cobrar mensalidade, passar chapéu em reunião. Ou seja, precisa de eleitor disposto a ajudar. E como se atrai essa gente? Oferecendo algo em troca: uma visão de mundo, uma ideia de país, uma proposta, uma esperança.

E essa militância, claro, vai querer participar. Vai querer discutir, opinar, fazer prévia, escolher o candidato – não tem outro jeito: se o partido depende das pessoas, ele é obrigado a ouvi-las. Não quer ouvi-las? Não tem projeto a oferecer? Vai sumir por falta de apoio, fim de papo. Isso é uma democracia madura: a participação da sociedade não se limita ao dia da eleição – ela é o que mantém o sistema em pé.