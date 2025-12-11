Os anos 1990 eram uma baixaria, mas pelo menos ninguém achava que criança era de vidro

Grupo É o Tchan! foi um dos sucessos daqueles tempos É O Tchan / Divulgação

Lembro de quando o Van Damme, envergonhado, saiu correndo do palco do Gugu porque a Gretchen havia lhe provocado uma ereção. Velhos tempos em que os Raimundos, com letras impronunciáveis, animavam aniversários de 12 anos enquanto a Xuxa usava roupas que hoje renderiam três CPIs e uma nota de repúdio da bancada evangélica. Era o mundo inadequado – e totalmente desregulado – dos anos 1990.

Não era bom, claro que não. Mas nós crescemos ali, entre boquinhas da garrafa e banheiras do Gugu, sem que isso nos impedisse de desenvolver senso crítico, moralidade e capacidade de distinguir o que é decente do que é absurdo. Ou seja: apesar da baixaria, ninguém achava que a realidade precisava ser esterilizada para as crianças sobreviverem a ela.

Trinta anos depois, o que poderia ser um salto de maturidade descambou para um moralismo rasteiro. A aberração mais recente é um projeto aprovado na Câmara de Vereadores que proíbe, nas escolas municipais de Porto Alegre, músicas "com conteúdo inadequado para menores de idade" – em resumo, violência, erotização, preconceito, linguagem obscena, apologia às drogas, pornografia e assim por diante.

Me dá preguiça dizer que as escolas já têm seus instrumentos para mediar conteúdos, que os professores já escolhem o que deve ser tocado em aula ou não, que já existe uma orientação pedagógica capaz de fazer esses filtros. Quando os vereadores intervêm nesse grau de pequenez, eles infantilizam o colégio e transmitem uma clara mensagem: "A escola não sabe educar, então a gente ensina como se faz". É tratar o professor como risco e o aluno como incapaz.

Até porque educação não funciona com apagamento, funciona com contextualização. Se uma escola quiser, por exemplo, discutir a erotização da mulher, talvez precise reproduzir justamente uma música que erotize a mulher – não para celebrá-la, mas para analisá-la criticamente. É assim que se trabalha linguagem, cultura, gênero: ensinando a lidar com a realidade, não a escondê-la.