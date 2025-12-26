Movimento nacional contra os nomes dos animais marinhos nos desenhos animados

Chega: alguém precisa falar sobre os nomes dos animais marinhos nos desenhos animados. Pelo bem das nossas crianças e da própria ideia de educação, já passou da hora de enfrentar esse descalabro.
Aquele personagem do Pica-Pau, por exemplo, o Leôncio. Com esse nome, qualquer um diria que se trata de um leão-marinho, certo? Errado! O nome original do Leôncio é Wally Walrus, e walrus é morsa, portanto o Leôncio é uma morsa. Só que morsas só existem no polo norte, então imagine a frustração de uma criança ao procurar o bigodão do Leôncio num leão-marinho em Cidreira: ela vê aquela boca mole bocejando e sofre um trauma irreversível.
Um caso semelhante é o da Lula Lelé, que, pelo amor de Deus, não tem nada de lula. Já falei com mais de 10 biólogos, mostrei fotos dos mais variados ângulos da Lula Lelé, e todos me garantiram que se trata de um polvo. Porque o polvo é que tem a cabeça arredondada, enquanto a lula tem formato de tubo. Aliás, o Lula Molusco, do Bob Esponja, é polvo também. Como podem batizar um bicho usando o nome de outro bicho? Ora, francamente.
Ainda tem aquele amigo da Pequena Sereia, o Linguado. Mas da onde que aquilo é um linguado? Vocês já viram um linguado? É um peixe meio sem sorte, pobrezinho: vive se arrastando no fundo do mar, tem o corpo achatado, os dois olhos no mesmo lado da cabeça, uma cor de esgoto, e aí vem a Pequena Sereia chamar de Linguado aquele rococó colorido? Ah, me poupem! E poupem nossas crianças de tanta desinformação! É preciso dar um basta, reagir a essa indecência: estamos criando gerações inteiras sob um regime permanente de confusão zoológica!
Mas preciso reconhecer que já avançamos. Depois de um ano inteiro aprovando projetos que 1) proíbem músicas malcriadas em escolas, 2) mandam gravar tudo o que o professor diz, 3) submetem aos pais qualquer discussão sobre gênero e 4) proíbem a horripilante e pecaminosa linguagem neutra nos colégios, o próximo passo parece evidente: em 2026, nossos políticos hão de combater os nomes dos animais marinhos nos desenhos animados. É disso que a nossa educação precisa!