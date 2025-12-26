Movimento nacional contra os nomes dos animais marinhos nos desenhos animados

Reproduções / ZH

Chega: alguém precisa falar sobre os nomes dos animais marinhos nos desenhos animados. Pelo bem das nossas crianças e da própria ideia de educação, já passou da hora de enfrentar esse descalabro.

Aquele personagem do Pica-Pau, por exemplo, o Leôncio. Com esse nome, qualquer um diria que se trata de um leão-marinho, certo? Errado! O nome original do Leôncio é Wally Walrus, e walrus é morsa, portanto o Leôncio é uma morsa. Só que morsas só existem no polo norte, então imagine a frustração de uma criança ao procurar o bigodão do Leôncio num leão-marinho em Cidreira: ela vê aquela boca mole bocejando e sofre um trauma irreversível.

Um caso semelhante é o da Lula Lelé, que, pelo amor de Deus, não tem nada de lula. Já falei com mais de 10 biólogos, mostrei fotos dos mais variados ângulos da Lula Lelé, e todos me garantiram que se trata de um polvo. Porque o polvo é que tem a cabeça arredondada, enquanto a lula tem formato de tubo. Aliás, o Lula Molusco, do Bob Esponja, é polvo também. Como podem batizar um bicho usando o nome de outro bicho? Ora, francamente.

Ainda tem aquele amigo da Pequena Sereia, o Linguado. Mas da onde que aquilo é um linguado? Vocês já viram um linguado? É um peixe meio sem sorte, pobrezinho: vive se arrastando no fundo do mar, tem o corpo achatado, os dois olhos no mesmo lado da cabeça, uma cor de esgoto, e aí vem a Pequena Sereia chamar de Linguado aquele rococó colorido? Ah, me poupem! E poupem nossas crianças de tanta desinformação! É preciso dar um basta, reagir a essa indecência: estamos criando gerações inteiras sob um regime permanente de confusão zoológica!