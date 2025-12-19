Adora Jesus, é? Então olhe para o lado nesse Natal

O nascimento de Jesus. Filippo Monteforte / AFP

Não interessa muito a fé, a religião, se você é ateu ou cristão — o fato é que o Natal celebra o nascimento de Jesus. E Jesus foi aquele que colocou, no centro da vida moral, uma ideia profundamente desconfortável: a de que somos todos irmãos.

Antes dele, claro, a cultura judaica já valorizava esse princípio. "Amarás o próximo como a ti mesmo" é um mandamento anterior a Jesus, portanto ele não inventou a roda — mas fez o mundo girar em torno dessa roda. É uma lógica que mudou o jeito de pensar da sociedade ocidental. Mudou toda a compreensão sobre o que é ser uma boa pessoa.

Quando festejamos o nascimento de Jesus, portanto, estamos festejando justamente esse espírito: de que somos todos irmãos — ou seja, todos temos, de alguma forma, responsabilidade sobre o outro. Por isso há tantas ações solidárias nesta época do ano. Não é que as pessoas fiquem subitamente melhores. É que o Natal funciona como um lembrete, mesmo que só por uns dias, do quanto é desumano ignorar a dor do próximo.

Em resumo, não há momento mais oportuno para fazer o bem. Aliás, quatro séculos depois de Cristo, o filósofo Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, cunhou uma bela frase sobre isso:

— Se o homem soubesse as vantagens de fazer o bem, faria o bem por egoísmo.

Não é fantástico? Significa que, ao fazer o bem, não se está beneficiando apenas quem recebe uma doação. A pessoa que faz a doação também se beneficia. Por quê? Porque ela confere à própria existência um sentido mais nobre. Ela se sente útil, ela se realiza ao perceber que apaziguou a dor do outro.

Por isso, querido leitor, faça o bem neste Natal. Não é preciso doar grandes valores — até porque há muito a oferecer além do dinheiro. Doe o que for possível: um sorriso, um telefonema, um elogio. Talvez nada disso mude a vida, mas pode mudar o dia de alguém. E a vida é feita de dias — um dia mais feliz é uma vida melhorando.