O verdadeiro golpe foi "descondenar um ladrão"?

Esquerda e direita ajudaram a esvaziar o sentido de "golpe". MIGUEL SCHINCARIOL / EVARISTO SÁ / AFP

"O verdadeiro golpe foi terem descondenado um ladrão!"

Isso virou um slogan. Uma espécie de mantra que os apoiadores de Bolsonaro repetem à exaustão para justificar a intentona que ele liderou – e pela qual começou a cumprir pena de prisão nesta semana. Quer dizer: Bolsonaro teria, na verdade, apenas tentado desfazer o golpe que botou Lula no Planalto outra vez.

Vamos por partes.

Primeiro, é incrível como qualquer contratempo político foi elevado à categoria de golpe nos últimos anos. A palavra murchou, perdeu impacto, virou prima-irmã de outras assombrações retóricas – como comunismo, fascismo, genocídio, liberdade. São termos que, embora carreguem um imenso peso histórico, acabaram esvaziados pela urgência de emplacar a narrativa mais conveniente.

Mas vale lembrar que certas coisas são golpe, sim. O impeachment de Dilma, talvez? Claro que não. Aliás, a corrosão dessa expressão começou justamente aí, quando a esquerda inventou que depor uma presidente – com uma denúncia fundamentada, um Congresso soberano e um Supremo aprovando o rito – seria uma ruptura democrática. Não seria e não foi.

Isso significa que o impeachment foi justo? Não necessariamente. Você pode achar que foi desproporcional, talvez oportunista, até inconsistente, mas não existe alegação capaz de enquadrá-lo como golpe. Porque um golpe de Estado passa por algo muito simples e claro: o rompimento com a Constituição – ou, no mínimo, uma violação flagrante dos princípios que a sustentam. Não foi o que ocorreu.

Poucos anos depois, a direita passou a chamar o Judiciário de golpista por "soltar um presidiário". De novo, é uma questão de distinguir o que é jurídico do que é ético. Eu posso reconhecer que Lula, de fato, não teve o julgamento imparcial que qualquer cidadão merece – já que Sérgio Moro atuou quase como um consultor da acusação –, mas isso não significa que a roubalheira no governo petista tenha sido uma miragem.

Ou seja: a anulação das condenações, embora correta no plano jurídico, nunca absolveu Lula no plano moral. E sempre me pareceu uma vergonha que o processo tenha prescrito antes de um novo julgamento. Mas nada disso subverteu as regras do jogo. E, goste-se ou não, o sujeito voltou à Presidência pelo voto – único caminho possível em uma democracia. Aí, bem, um certo capitão reformado decidiu que, se o voto não lhe servia, a saída era impedir o presidente eleito de assumir.