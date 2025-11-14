Feira do Livro faz Porto Alegre lembrar como se vive

Feira do Livro acontece na Praça da Alfândega. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Há cidades que se explicam pelos arranha-céus. Outras, pelas praias. E outras pelo dinheiro que circula invisível entre uma reunião e outra. Porto Alegre se explica pelo Centro. Ou, mais precisamente, pelo esforço permanente de não desistir dele. Essa é uma razão pela qual a Feira do Livro me comove tanto: ela aparece todo ano, como quem reacende a luz numa casa antiga, lembrando aos moradores que o imóvel ainda tem alma, mesmo que precise de reparos.

A Praça da Alfândega é o nosso endereço de nascimento — foi ali que tudo começou — e, curiosamente, é ali também que a cidade parece lembrar como se vive. Durante pouco mais de duas semanas, gente que passou o ano correndo atrás do próprio rabo resolve parar. Parar para folhear um livro, pedir uma indicação, ouvir um escritor falando sobre outro século, esbarrar num amigo que se perdeu na pressa. Não é só literatura: é convivência. É a experiência básica, quase pré-histórica, de estar com outros humanos sem uma tela no meio.

E é justamente por isso que uma notícia aparentemente simples — a prefeitura decidiu plantar vinte palmeiras e cinco ipês-roxos crescidos ao longo da Borges de Medeiros — ganha um sentido inesperado. Não é apenas paisagismo, é quase um gesto de reparação. Como se a cidade dissesse "calma, ainda dá tempo, vamos tentar de novo". Árvores grandes, já adultas, são quase uma confissão tardia: não tivemos paciência de esperar crescer, então vamos compensar o atraso.

A Feira e as árvores têm isso em comum — são tentativas de devolver vitalidade ao Centro Histórico. A Feira faz isso há sete décadas pela via mais bonita: reúne multidões em torno dos livros num país que lê pouco. É tão raro ver leitura virar evento de massa que, quando ocorre, parece milagre. Mas não é: é escolha. É cultura, construída devagar, ano após ano, banca após banca.

As árvores na Borges, por sua vez, tentam resgatar o que a avenida tinha perdido: a vocação de bulevar. Não se trata de nostalgia barata, mas da compreensão óbvia de que nenhuma cidade se sustenta sem beleza. Quando a prefeitura planta uma palmeira ali, está dizendo que ainda acredita numa vida urbana que não precisa ser só funcional, pensada para os carros e para os terminais de ônibus. Pode também ser agradável.