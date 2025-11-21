Dez anos de Uber em Porto Alegre: a solução que criou um problema

125 milhões de brasileiros já usaram o app ao menos uma vez em 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

Dez anos depois da chegada da Uber à capital gaúcha, o que se escancara é um grande experimento social sobre liberdade econômica. A empresa desembarcou na cidade vendendo uma promessa irresistível: cada motorista seria dono do próprio tempo, do próprio ritmo, da própria renda. Uma espécie de empreendedor individual plugado a um aplicativo. Para um país com legislação engessada e pouca mobilidade profissional, isso soou quase civilizatório.

Só que a prática mostrou um modelo mais complexo. O motorista tem autonomia de horário, claro, mas o resto é decidido por alguém que ele não conhece, numa sala que ele nunca vai entrar e talvez num idioma que ele nem fale. Critérios de desempenho, valor da corrida, tarifa dinâmica, punições, percentual repassado, modelos de carro, tudo isso vai e volta conforme o humor da plataforma. Não se trata de exploração, mas de assimetria: um desarranjo que se acentuou à medida que a empresa cresceu e passou a ditar regras de um mercado com concorrência limitada.

Mas alguém dirá que, se a companhia é privada, ela faz o que bem entender. Mais ou menos. Ao atuar num serviço de impacto público — o transporte de pessoas — e afetar o sustento de centenas de milhares de famílias, a empresa deixa de responder somente ao interesse privado. Não é à toa que o Estado regula bancos, companhias aéreas, planos de saúde, e ninguém chama isso de interferência indevida. Não há razão para ser diferente com a Uber.

Até porque não existe livre mercado sem regras claras: qualquer ambiente competitivo exige previsibilidade, equilíbrio entre as partes e algum mecanismo capaz de reprimir abusos. Quando uma empresa define sozinha o preço, as condições e até o patrimônio necessário para que alguém possa trabalhar, isso não é liberdade econômica: é autoritarismo corporativo.

Mas nada invalida o mérito da Uber. Dez anos atrás, em meio a uma taxa de desemprego galopante, foi ela que botou comida na mesa de quem não tinha mais onde se apoiar — e ainda introduziu uma eficiência impensável no transporte urbano de uma Porto Alegre habituada a esperar táxi na chuva.

