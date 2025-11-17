Brigada Militar precisa explicar atuação dos PMs que mataram rapaz em surto

A divulgação das imagens das câmeras corporais reacenderam o debate sobre a morte de Hérick Vargas, 29 anos, um rapaz em surto que acabou morto por PMs dentro da própria casa, na frente da mãe. Tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil entenderam que os policiais agiram em legítima defesa, mas o vídeo levanta dúvidas sobre a conduta. Assista, acima, ao meu comentário no programa Timeline, da Rádio Gaúcha.