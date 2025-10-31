O Rio que choca Lula e orgulha Castro: retrato de um país sem diálogo

Corpos foram enfileirados em uma praça no Complexo da Penha. Eduardo Anizelli/Folhapress / .

Lula ficou estarrecido com o número de mortos. O governador Cláudio Castro, satisfeito com o resultado. Interessante: o mesmo episódio que choca o governo federal é celebrado, no Rio de Janeiro, como símbolo de eficiência. São mais de 120 mortos e dois enredos – cada um narrado no tom que melhor convém.

O problema, claro, não é que haja discordância: é que a discordância virou método de governo. Governar, hoje, é se distinguir, nunca somar. Em vez de buscar soluções conjuntas, cada gestão se ocupa mais em demarcar território – o foco deixa de ser o país e passa a ser a plateia. É uma tragédia institucional, porque a política perde a ideia de projeto para virar uma disputa de identidade: mais importante do que acertar é provar que o outro errou.

Só que o Rio precisa justamente de um plano articulado, de uma estratégia que una esforços e defina responsabilidades. Enquanto as facções se organizam – no morro, no presídio ou na internet –, o poder público atua em compartimentos e feudos que competem entre si. Anunciaram agora a criação de um escritório emergencial para combater grupos criminosos, mas até a semana passada não havia nada coordenado. Quer ver um exemplo?

Governadores de direita, você deve ter lido, se reuniram para apoiar Claudio Castro. Por que de direita? Governadores de outras cores ideológicas, com visões diferentes mas essenciais para um debate adulto, não foram chamados por qual motivo? Ora, porque a ideia é só marcar posição. É reforçar um lado, reafirmar o grupinho, alimentar a divisão. Uma autopropaganda com verniz de política pública.

O que a realidade mostra, no fim, é que o Brasil não consegue ser um país. Temos Estados, partidos, corporações, grupos, mas o "nós" parece não existir. Falta a cola, falta o que nos junta. E cada nova crise vai expondo o mesmo vazio: quem fala em nome de todos? Quem governa o conjunto? E quem ainda aceita que alguns desafios só se resolvem em conjunto?