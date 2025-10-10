O que o menino que virou menina na letra do Cidade Negra diz sobre nós

Toni Garrido anunciou a mudança na letra no programa Altas Horas. Fábio Rocha / TV Globo,Divulgação

Toni Garrido decidiu mudar a letra de Girassol, um dos maiores sucessos do Cidade Negra. Se antes ele cantava que "pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino", agora prefere dizer que "tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher".

Toni explicou que o verso antigo vinha lhe soando machista e, honestamente, não quero aqui pensar que ele censurou a própria música. Minha impressão é que lançou sobre ela um novo olhar, o que é legítimo: o artista tem todo o direito de reencontrar a própria obra e repintá-la com as tintas de outro tempo. Mas, às vezes, o zelo com a mensagem parece tão grande que começa a desfigurar o que a própria mensagem tinha a dizer.

O verso original do Cidade Negra trazia um sentido bonito, quase pueril: ser homem de verdade exige preservar uma certa pureza de criança – a delicadeza, a curiosidade, o espanto. "Menino", ali, não tinha gênero, tinha ternura. A metáfora era sobre humanidade, não sobre masculinidade. Alterá-la para "menina" e "mulher" soa bem-intencionado, mas parece mudar o eixo da canção: transforma o que era sobre infância em um gesto de reparação identitária. E aí, quando a correção passa a ocupar o lugar do significado, a poesia deixa de comover – e começa a obedecer.

Existem demandas novas que merecem atenção, claro: certas escolhas linguísticas carregam histórias de exclusão, ajustar o vocabulário é um exercício saudável, mas a sensibilidade deve servir para ampliar o mundo, não para estreitá-lo. Quando cada palavra vira uma armadilha, o pensamento começa a andar de muletas. Quando cada verso exige um manual de conduta, vamos nos afastando do que a arte tem de mais libertador: as interpretações, o risco, a surpresa. Poesia não é ata de assembleia – não tem que ser precisa, nem literal, nem corrigida. Ela tem que ser autêntica.

