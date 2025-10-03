Cota para pessoas trans também beneficia quem não é trans

Vereadores de Porto Alegre aprovaram 1% de vagas para trans em concursos públicos municipais. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Não são só travestis e transexuais que devem se beneficiar com a cota de 1% nos concursos públicos de Porto Alegre. Uma das principais contribuições de qualquer cota – seja para trans, negros, indígenas, pobres ou pessoas com deficiência – é educar justamente quem não precisa dela. Ou seja, quem não pertence a nenhum desses grupos.

Porque o preconceito nem sempre vem da maldade: ele muitas vezes vem da distância. E a política de cotas encurta essa distância. A pessoa que um dia, por algum motivo, nos causava estranhamento agora senta ao nosso lado, cruza o nosso olhar, faz parte da rotina. O que era separação vira hábito.

Eu mesmo, aliás, só fui conviver com cegos, cadeirantes e mais pessoas de pele negra quando entrei numa empresa que precisava, por lei, cumprir essas cotas. Porque, na escola e na faculdade, ao menos na minha época, a uniformidade era sufocante: quase todo mundo se parecia comigo. No trabalho, ao contrário, pude conhecer novas histórias, fui confrontado com outras perspectivas, revi padrões, ampliei meu repertório. Porque entrei em contato com o inesperado.

Quer dizer: não se trata de favorecer alguns poucos em detrimento da maioria. Trata-se de corrigir distorções que nos empobrecem como sociedade. Uma empresa ou um órgão público mais plural, com pessoas de perfis diferentes, consegue dialogar melhor com a sociedade, se torna mais empático, até mais inovador, mais criativo, porque passa a considerar pontos de vista que antes não apareciam.

Isso é inclusão. Não é só permitir que alguém entre. É permitir que todo o resto se transforme a partir dessa presença. Os vereadores de Porto Alegre, ao aprovar a cota de 1% para pessoas trans nos concursos públicos do município, estão legislando nessa direção: da presença que transforma, da diferença que enriquece, da inclusão que educa.