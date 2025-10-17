A paz à moda Trump: o jeito é impô-la na marra

Presidente americano não inspira confiança, inspira medo. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Um mundo que consagra Donald Trump como fiador da paz merece ser estudado – ou internado. Até seus fãs mais ardorosos hão de concordar que ele nunca foi exatamente um pacifista: entre o diálogo e o míssil, sempre teve uma quedinha pelo segundo. Como pode, então, o incendiário do planeta apagar o fogo com tanta eficiência?

A resposta talvez pareça absurda: a paz, hoje, precisa ter cara de ameaça para ser levada a sério. O mundo desaprendeu a ouvir quem fala baixo – só se aquieta quando alguém grita. Trump não inspira confiança, inspira medo, e é justamente por isso que acaba funcionando. Hobbes, aliás, dizia que o medo é o cimento que sustenta a paz. Quer dizer: os homens só se submetem à ordem quando percebem que podem ser destruídos.

Por exemplo: é provável que você, de vez em quando, só dirija com cuidado pelo receio da multa – e não pela segurança dos outros. Também é possível que pague impostos menos por civismo e mais para evitar o transtorno com a Receita. É assim mesmo: cumprimos a lei, em boa parte, por temor de descumpri-la. O medo é um ótimo organizador – e Trump leva esse princípio ao limite.

Um meme que circula nas redes resume bem essa lógica. Na primeira imagem, Obama liga para um líder do Hamas e pergunta: "Vamos conversar?" E o terrorista responde: "Eu vou explodir tudo!" Na segunda imagem, é Biden quem sugere: "Vamos conversar?" E o terrorista: "Eu vou explodir tudo!" Na terceira, Trump já chega avisando: "Eu vou explodir tudo!" E o líder do Hamas: "Vamos conversar?"

Existe, de fato, um mérito nisso. Diante de quem negocia com explosivos, não adianta oferecer argumentos: é preciso oferecer risco. O vocabulário da razão perde eficácia – e a retórica possível passa a ser a da força. Trump compreende isso porque fala essa língua de nascença. Só quem carrega violência no timbre pode convencer quem vive dela. Um líder conciliador jamais conseguiria jogar esse jogo: soaria inverossímil, frágil, improvável.