Sem diálogo com a cidade, descida de skate no Centro Administrativo fica menor do que poderia ser

A descida da megarrampa no Centro Administrativo impressiona, empolga, atiça a curiosidade — é a realização de uma fantasia coletiva que há décadas habita o imaginário de Porto Alegre . Mas, pela forma fechada como foi organizado, o episódio perde a oportunidade de entrar para a memória afetiva da cidade e se limita a um espetáculo isolado.

A empresa que promove o evento não se comunica, não informa o dia, não explica o que se passa, não fala com a imprensa, não oferece imagens, não abre sequer um espaço virtual para a cidade participar. Montou uma das maiores rampas do mundo, mas tratou como segredo de Estado. Assista, acima, ao meu comentário sobre o assunto na Rádio Gaúcha.