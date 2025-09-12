Por que Trump precisa sempre provar que é macho

Para Trump, tudo é disputa de virilidade. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Política externa, no governo Trump, virou olimpíada de machos. A pérola da semana — a porta-voz ameaçando o Brasil ao dizer que os Estados Unidos podem "usar poderio militar para defender a liberdade" — não soa como estratégia diplomática, mas como grito em vestiário. É a política da testosterona: como se liderar uma potência internacional fosse um campeonato de supino. Tudo é disputa de virilidade, peito estufado e broderagem — Bolsonaro é meu bróder, se mexer com ele eu te arrebento.

O fato de ser ridículo não impede que funcione. Trump sabe que a encenação varonil encontra eco num público saudoso das velhas hierarquias: o pai que não ouvia, o chefe que não errava, o marido que não cedia. Há uma nostalgia do homem forte. Da voz grossa como sinal de ordem. Vivemos, afinal, um tempo de instabilidade — econômica, climática, identitária. Quanto maior a incerteza, maior o fascínio por quem se apresenta como rochedo inabalável. Se o mundo balança, melhor confiar em quem não treme.

Freud já advertia: as multidões preferem a segurança da autoridade ao desconforto da autonomia. E nunca foi tão desconfortável ter autonomia — porque as possibilidades se tornaram infinitas. Namorar é folhear o cardápio do Tinder; ver um filme é gastar mais tempo escolhendo do que assistindo; ser homem ou mulher deixou de ser um dado automático; trabalhar virou uma reinvenção permanente; tomar café se transformou num dilema entre 16 cápsulas, oito torras, meia dúzia de leites e três modos de preparo.

Trump oferece a fantasia de alívio diante do excesso de opções: não negocia, não consulta, não explica nada. Sua política não se ampara em argumentos, mas em gestos musculares. É tarifa, insulto, bomba, dedo em riste. Só que a retórica do peito inflado não constrói futuro — ela só mascara o medo de lidar com um presente que exige o contrário: nuance e delicadeza.