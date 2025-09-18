Como a PEC da Blindagem estimula o brasileiro a ser corrupto

Na prática, Congresso quer uma licença para delinquir. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados / Divulgação

Entre as grandes bobagens já transformadas em sabedoria de botequim, nenhuma é tão confortável para os donos do poder quanto a ideia de que o político só rouba porque o brasileiro, no fundo, também rouba. Quer dizer: se a sociedade é corrupta, nada mais natural que seus representantes também sejam.

Balela. É o contrário.

Existe uma teoria antiga, vem lá de Platão e Aristóteles, que já foi confirmada por uma série de estudos ao redor do mundo — é a tese do mimetismo. Diz o seguinte: quando o ocupante de um cargo superior comporta-se de maneira imoral, seus subordinados sentem-se autorizados a fazer o mesmo. No Brasil, um país com míseras quatro décadas de democracia, não seria exagero dizer que os ocupantes de cargos superiores comportam-se de maneira imoral há 525 anos.

Aliás, vale lembrar que os dois maiores ídolos da política atual são frequentemente associados a bandalheiras. Mas desde os portugueses — que arrancavam as riquezas daqui e mandavam para longe —, atravessamos séculos de regimes arbitrários em que essa cultura extrativista, de obter vantagem em vez de construir, foi alimentando no brasileiro a sensação de que honestidade, quase sempre, é coisa de otário.

A indecência mais recente é a PEC da Blindagem. Ao exigir autorização dos coleguinhas para investigar deputados e senadores, o Congresso não está apenas tentando se proteger da Justiça. Está, mais uma vez, oferecendo uma aula ao país. A lição é clara: existe um regime para os comuns e outro para os figurões. A lei é igual para todos até a página dois — depois dela, o que vale é o crachá.

Ainda que fizesse sentido o argumento de que o Supremo persegue alguns, isso jamais justificaria dar salvo-conduto a 594 parlamentares cujo dever é prestar contas à lei. Isso não é defesa institucional, é licença para delinquir. E assim o brasileiro vai sendo treinado. Não aprende a desviar porque nasceu inclinado à malandragem: aprende porque olha para cima e vê que o jogo funciona assim.