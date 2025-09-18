Paulo Germano

Paulo Germano

Jornalista e comunicador multimídia, PG é comentarista do Jornal do Almoço e apresentador dos programas Timeline, Gaúcha Mais e Supersábado na Rádio Gaúcha. Como colunista de Zero Hora, já venceu três vezes o Prêmio ARI de Jornalismo, promovido pela Associação Riograndense de Imprensa, na categoria crônica. Escreve sobre dilemas do mundo atual, conflitos da esfera pública e o cotidiano urbano de Porto Alegre.

Escola de cinismo
Opinião

Como a PEC da Blindagem estimula o brasileiro a ser corrupto

Ao exigir autorização dos colegas para investigar deputados e senadores, Congresso dá uma aula de como desprezar a lei

Paulo Germano

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS