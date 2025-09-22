Como a esquerda conseguiu, depois de anos, levar tanta gente às ruas

Pela primeira vez em muito tempo, a esquerda conseguiu romper sua própria bolha e mobilizar multidões no domingo (21). Partidos e centrais sindicais até participaram da organização, mas já não têm capacidade de arrastar dezenas de milhares de pessoas como um dia tiveram. O que fez a diferença desta vez foi um novo elemento aglutinador: artistas como Caetano, Gil, Chico e Anitta convocaram um público que extrapolou a militância habitual. Assista ao meu comentário no vídeo acima.